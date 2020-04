Dünyanın ən kiçik ölkələrindən olan Lüksemburqda koronavirus daşıyıcısı və qurbanlarının sayı dünyanın ən böyük ölkələrindən sayılan Rusiyadan çoxdur.

“Report” xəbər verir ki, 602 000 əhalisi olan Lüksemburqda qeydə alınmış koronavirus daşıyıcılarının sayı 1 950 nəfərdir.

Bu o deməkdir ki, ölkədə hər 308 nəfərdən biri müalicəsi olmayan və sürətlə yoluxan virusun daşıyıcısıdır.

Bundan başqa, Lüksemburqda virusun qurbanlarının sayı 21 nəfərə çatıb.

Müqayisə üçün, virusun yayılmağa başladığı Çinlə sərhədi olan, 144 milyon əhaliyə sahib Rusiyada koronavirus daşıyıcılarının sayı 1 534, qurbanlarının sayı isə 8 nəfərdir.



