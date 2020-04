Aparıcı Rövşanə Ağasəfqızı sosial media hesabında müğənniləri qınayıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, Türkiyədəki sənətçiləri misal gətirərək azərbaycanlı ifaçıları kasıb ailələrə əl uzatmamaqda ittiham edib.

"Seda Sayan 360 ailəyə dəstək oldu. Xoşbəxt vaxtlarımızda toya 10-15 minə gedənlər var idi. Bizimkiləri deyirəm. Qiymətlərini 1 manat da aşağı salmırdılar. 2 ailəyə dəstək olan kimisə tanıyırsınızsa, adını yazsın, biz də alqış edək" deyə, R.Ağasəfqızı bildirib.

Milli.Az

