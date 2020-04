İngiltərənin "Aston Villa" klubunun futbolçusu Cek Qriliş karantin qaydalarını pozub. "Report"un "The Sun"a istinadən verdiyi məlumata görə, kapitan gecəni tanışının yanında keçirib.

Daha sonra 25 yaşlı yarımmüdafiəçi 89 000 avro dəyərindəki "Range Rover"ini parklanmış vəziyyətdə olan iki "Mercedes"İi əzib. O, xəsarət yetirdiyi avtomobillərin sahiblərinə dəyən zərəri ödəyəcəyini söyləyib.





Karantin qaydalarını pozmamışdan bir neçə saat əvvəl Qriliş pandemiya koronavirusu ilə əlaqədar hamını evdə qalmağa və digər insanlarla iki metr ara məsafəsi saxlamağa səsləyən video paylaşıb.





Qeyd edək ki, hazırda İngiltərə Premyer Liqasında qeyri-müəyyən müddətədək fasilə yaranıb. Bu mövsüm Cek Qriliş 26 oyuna 7 qol və 6 məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

















