Koronavirusun yeni simptomu tapıldı: ''Çəhrayı Göz'' - VİDEO

Koronavirusun yeni simtomları yaranmağa başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, qızdırma, öskürək və nəfəs darlığı kimi simptomlara yol açan Covid-19-un yeni bir simptomu aşkar edilib. Aparılan araşdırmaya görə, hər 30 xəstədən 1-də göz axınının iltihabı olan "çəhrayı göz" olaraq bilinən konyuktivit var.

Amerika Oftalmologiya Akademiyası apardığı araşdırmalar nəticəsində ABŞ-da Covid-19 diaqnozu qoyulan 30 xəstədən 1-də konyuktivit olduğu aşkar edilib.



ABŞ həkimləri, Çindəki bir çox xəstəxanadan toplanan məlumatlar əsasında 1099 koronavirus xəstəsindən 19-da konyuktuvit yaranıb.

Konyunktivit göz axını və göz qapaqlarının içərisini əhatə edən şəffaf toxuma iltihabıdır. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, konyunktivitli insanlar, hərarət və nəfəs almaqda çətinlik çəkdikləri təqdirdə, Covid-19 -dan şübhələnməli və dərhal tibb müəssisələrinə müraciət etməlidirlər.



Mənbə:Haberler.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.