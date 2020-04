Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası davam edir.

“Report” xəbər verir ki, yaşı 65-dən yuxarı olan deputatlar Milli Məclis rəhbərliyinin tövsiyəsinə əsasən xüsusi karantin rejiminə əməl edərək bugünkü iclasa qatılmayıblar.

İclasda iştirak edən bəzi deputatlar tibbi maskalardan istifadə edirlər.

İclasda əvvəlcə 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü münasibəti ilə soyqırımı qurbanlarının xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib.



