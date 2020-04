Türkiyənin Samsun şəhərində maraqlı anlar qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, Atakum rayonunda musiqi ilə məşğul olan bir qrup gənc eyvanlarında qurduqları səs sistemi ilə mini-konsert verib.

Koronavirus pandemiyasına görə evlərindən çıxmayan qonşularına motivasiya olmaq üçün bu yola əl atan gənclərin “Evdə qal” çağırışı ilə verdikləri konsertə ətrafdakılar işıqlarını yandırıb-söndürərək dəstək olub.

Zümrüd

