Tanınmış azərbaycanlı aparıcı koronavirusa YOLUXDU

Azərbaycanlı jurnalist, ARB kanalında “Show news” verilişinin aparıcısı İsa Şükürov koronavirusa tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsa Şükürov yarım milyonluq instaqram hesabında məlumat verib:

“Haqqınızı halal edin! Kədərlənərək qeyd edəcəm ki, bu gün #Covid-19 #koronavirus testi etdirdim və 6 saatdan sonra pozitiv olduğu bildirildi. İndi artıq xəstəxanada karantin altındayam, əlbəttə çalışacam mümkün qədər tez-tez vəziyyətimlə bağlı narahat olanları məlumatlandırım. Bəlkə uzun müddət sizinlə bərabər ola bilməyəcəm. Mən özümü qoruya bilmədim. Siz qoruyun! Belə bir paylaşım etməmək üçün...”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.