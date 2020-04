Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, iclasa spiker Sahibə Qafarova sədrlik edir.

O bildirib ki, Milli Məclisin plenar iclasları internet üzərindən keçirilə bilər. Onun sözlərinə görə, texniki imkanlar imkan verdiyi təqdirdə, bunu həyata keçirmək mümkündür.

Millət vəkillərinin gündəliyinə 16 qanun layihəsi təklif edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.