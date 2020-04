Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyinə 16 məsələ daxil edilib.

İclası açıq elan edən Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarovanın təklifi ilə son 100 ildə və ondan əvvəlki dövrdə erməni şovinistlərinin qurbanı olmuş günahsız insanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.