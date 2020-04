Vətəndaşlarımızdan xahış edirəm ki, hökumətiin qoyduğu tələblərə əməl etsinlər - Komitə sədri

Hesab edirəm ki, koronavirus bəşəriyyətə qarşı müharibə elan edib. BMT üzvü olan dövlətlərin hər birində virus var. Koronavirusa qarşı mübarizə, onun proqnozlaşdırılması yoxdur. Koronavirus faktiki bizə müharibə elan edib. Buna qarşı mübarizədə, ona qalib gəlmək üçün bəşəriyyət birləşməlidir. Biz iki virusa qarşı mübarizə aparırıq. Bunun biri koronavirus, digəri ermənilərdir.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin plenar iclasında çıxışı zamanı komitə sədri Ziyafət Əsgərov deyib.

Komitə sədri vətəndaşlara müraciət edərək karantin rejiminə əməl edilməsinin vacibliyini vurğulayıb: “Dövlət, cənab Prezident, hörmətli Vitse-prezident ciddi işlər görür. Qoyulan tələblərə əməl edilməlidir. Bəzilərində belə düşüncə var ki, qripdir, keçib gedəcək. Yox. Vətəndaşlar dövlətin qərarlarına əməl etməlidir. Biz bu bəladan birlikdə çıxa bilərik”.

