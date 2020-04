Koronavirusu Ukraynada yayan qadın diz çöküb üzr istədi - VİDEO

Ukraynanın Çernovits əyalətinin Kolenkovtsı kəndinin sakini koronavirusu yaydığı üçün həmkəndlilərindən üzr istəyib.

Qadın çörəkpulu qazanmaq üçün getdiyi İtaliyadan yenicə qayıtmasına baxmayaraq, özünütəcrid tələblərinə riayət etməyib. Nəticədə, onda infeksiya aşkarlanıb.

Vətənində olduğu müddətdə o, aralarında öz uşaqları, nəvələri və bir neçə tanışı olmaqla, 14 nəfəri yoluxdurub.

Qadın onun bu hərəkətinin intiqamını qohumlarından almamağa çağırıb.

"Onları öldürməyin, istəyirsinizsə, məni öldürün, kəsin, doğrayın!", - deyə qadın göz yaşları içində deyib.

Son məlumatlara görə, Ukraynada 475 nəfər virusa yoluxub, 10 nəfər ölüb. Bundan başqa, altı nəfər sağalıb. Martın 25-də ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub.

