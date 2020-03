Milli Məclisdə 1918-ci ildə törədilmiş 31 mart azərbaycanlılarının soyqrımı yad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclası açıq elan edən Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova bildirib ki, son 100 ildə və ondan əvvəlki dövrdə azərbaycanlılar erməni şovinistlərin qurbanı olub.

Soyqırımı qurbanları bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.