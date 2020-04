Çinin materik hissəsində sutka ərzində cəmi bir nəfər koronavirusa yoluxub.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" Çinin Dövlət Səhiyyə Komitəsinə istinadla xəbər yayıb.

Ümumilikdə 31 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb ki, onlardan 30-u xarici ölkələrdən gələn şəxslərdir.

Hazırda Çin xəstəxanalarında 2400 nəfər var, onlardan 633-nün vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

Qeyd edək ki, martın 29-da Çin koronavirus epidemiyasının sona çatdığını elan edib.

Milli.Az

