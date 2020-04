Biz üç virusa qarşı mübarizə aparırıq - Siyavuş Novruzov

“Mən Ziyafət müəllim fikirlərini dəstəkləyirəm. Əlavə edirəm ki, biz əslində üç virusa qarşı mübarizə aparırıq. Bunlar koronavirus, Ermənistan və sapı özümüzdən olan baltalardır”.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisdə çıxışı zamanı Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov deyib.

Komitə sədri söyləyib ki, bəziləri xaricdə və daxildə olan vasitələrlə pandemiyanın daha da genişlənməsi, hökumətin bunun öhdəsindən gələ bilməməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər: “Ancaq xaricdə olan həmin şəxslərin çoxu olduqları ölkələrdə heç bayıra çıxa bilmirlər”.

