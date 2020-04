Siyavuş Novruzov: Biz üç virusa qarşı mübarizə aparırıq

Biz üç virusa qarşı mübarizə aparırıq. Koronavirus, ermənilər və üçüncü virus da sapı özümüzdən olan baltalardır.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov parlamentin bu gün keçirilən iclasında deyib.

O qeyd edib ki, bəziləri gedib xaricdə oturub Azərbaycan barədə qərəzli fikirlər söyləyirlər: "Bəziləri çox sevincək halda virusun genişlənməsindən danışır, guya Azərbaycanın bu virusun öhdəsindən gələ bilmir. Ancaq həmin insanlar özləri xaricdə yaşadıqları evdən çölə çıxa bilmirlər".

