“PASHA Holding” MMC-yə məxsus “PASHA Technology” MMC-nin nizamnamə kapitalı 8 milyon manat və yaxud 2,57 dəfə artırılıb.

"Report" xəbər verir ki, şirkətin kapitalı 5 100 100 manatdan 13 100 100 manata çatdırılıb.

Xatırladaq ki, “PASHA Technology 2018-ci ildə yaradılıb.



