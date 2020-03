Kommunal xərclər və kreditlər sıfırlansın - Milli Məclisdə TƏKLİF

“Hazırkı dövrdə vəziyyət nəzərə alınaraq, kommunal xərclərin sıfırlanmasına ehtiyac var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı millət vəkili Razi Nurullayev deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırkı dövrdə sərfiyyat əvvəlkindən iki dəfə çox olacaq:

"Eyni zamanda kreditlərin də dondurulmasına ehtiyac var". (apa.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.