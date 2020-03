Bu gün Bakıda maraqlı görüntü qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verirki. sözügedən videoda aydın olur ki, xeyli sayda xüsusi geyimli şəxs şəhəri dezinfeksiya edir.

Belə ki, koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün #evdəqal aksiyası ilə bağlı videoçarx çəkilir.

(oxu.az)

