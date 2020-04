ABŞ musiqiçisi Co Diffi koronavurusdan vəfat edib.

Milli.Az APA-ya istinadla xəbər verir ki, 62 yaşlı kantri müğənnisi martın 29-da vəfat edib.

"Qremmi" mükafatı sahibi olan müğənni 90-cı illərin populyar ifaçalırandan olub.

Milli.Az

