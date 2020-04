Koronaya qarşı bu dərmandan istifadə edildi - Effektiv nəticə

İranın Xuzistan vilayətinin Əhvaz şəhərində koronavirusa qarşı bitki tərkibli dərman sınaqdan keçirilib.

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə danışan iranlı həkim Mənsur Əmin bitkidən alınan flavonoidlə hazırlanan dərmanın bu günə qədər 10 xəstə üzərində test edildiyini bildirib.

O qeyd edib ki, 5 koronavirus xəstəsinə dərman müsbət təsir edib.

Əmin İran Səhiyyə Nazirliyinin təsdiqindən sonra digər xəstələrin də müalicəsi üçün sözügedən dərmandan istifadənin mümkün olacağını vurğulayıb.

Milli.Az

