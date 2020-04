Marneulidə 12 nəfər koronavirus ehtimalı ilə səhra xəstəxanasına yerləşdirildi

Gürcüstanın Marneuli rayonunda yaradılan səhra xəstəxanasına 12 pasiyent yerləşdirilib.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Kvemo Kartli bölgəsinin qubernatoru Şota Rexviaşvili bildirib.

O deyib ki, Tbilisidən 7 pasiyentin kronavirus testinin cavabı gözlənilir.

Qubernator Marneuli əhalisi arasında ərzaq yardımı ilə bağlı yaranan narazılıqlara da münasibət bildirib.

O deyib ki, yardım kampaniyası hamıya aid deyil: “Bu günə qədər sosial cəhətdən həssas qruplara daxil olan 1 000 ailə ərzaq yardımı ilə təmin olunub. Bu yardımı hamının alacağı ilə bağlı yanlış gözləntilər var”.



