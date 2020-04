Cuzeppe Konte: "Koronavirusun yayılması Avropa əleyhdarlarına rəvac verə bilər"

"COVID-19 virusunun yayılması bəzi ölkələrdə Avropa təfriqəçiliyinə rəvac verə bilər".

“Report” “Gazeta.ru”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Baş naziri Cuzeppe Konte bildirib.

O deyib ki, belə bir vəziyyətdən Avropa üzüağ çıxa bilməsə, İtaliyada, İspaniya və başqa ölkələrdə millətçilik ovqatı qat-qat artacaq.

Hökumət başçısı hazırda bütün Avropanın tarixi sınaq qarşısında olduğunu qeyd edib.

Onun fikrincə, öz vətəndaşlarının Konstitusiya hüquqlarına məhdudiyyətlər gətirən Avropa hökumətləri mövcud çətin vəziyyətdə “faciəvi səhvlər”ə yol verməməlidir.

İtaliya baş naziri yeni koronavirus pandemiyasının yaratdığı fövqəladə vəziyyətdən doğan iqtisadi fəsadların bəzi ölkələr tərəfindən hələ də lazımınca dərk olunmadığını da dilə gətirib.

Qeyd edək ki, ilk dəfə ötən ilin 31 dekabr tarixində yoluxma halı qeydə alınan COVID-19 virusuna ötən müddət ərzində dünyada 724 748 nəfər yoluxub, ölənlərin isə sayı 34 019 nəfərdir. Ölüm sayına görə böyük fərqlə birinci yerdə olan İtaliyada isə son məlumata görə 97 689 nəfər yoluxub, 10 779 nəfər ölüb, 13 030 nəfər də sağalıb.



