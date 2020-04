SOHO kosmik rəsədxanası Günəşin əks tərəfində partlayış qeydə alıb.

"Report" AMEA-nın rəsmi səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, NASA və Avropa Kosmik Agentliyi tərəfindən yayımlanan kadrlarda Günəşin şərq kənarı üzərindən uçan qırıntılar görülüb.

Astofiziklər bu partlayışın səbəblərinin müəyyən olunması üzərində işləyirlər.

Onun Günəş ləkələrinin formalaşması nəticəsində baş vermədiyi artıq məlumdur.



