Dünya miqyasında koronavirusa yoluxanların sayı 725 min 100-ə çatıb.

Publika.az xəbər verir ki, 34 min 22 ölüm faktı qeydə alınıb.

152 min 94 nəfər Kovid-19-dan sağalıb.

Ən çox yoluxma sayı ABŞ-da qeydə alınıb - 142 min 737 nəfər. Ən çox ölüm sayı İtaliyadadır - 10 min 779 nəfər. Ən çox sağalanların sayı Çindədir - 75 min 700. Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma faktı

ABŞ-da qeydə alınıb - 277 nəfər.

Zümrüd

