Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il üzrə hesabatının müzakirəsi təxirə salınıb.

Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı İlham Məmmədov deyib.

Onun sözlərinə görə, hökümətin hesabatının Milli Məclisdə müzakirəsi qeyri-müəyyən vaxta təxirə salınıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.