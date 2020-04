Bakıda ŞOK CİNAYƏT - 2 qardaş gecə saatlarında qadınların evinə gəldi və...

Bakıda xuliqanlıq etmiş şəxslər tutulub.

Publika.az xəbər verir ki, martın 26-da saat 23 radələrində naməlum şəxslərin paytaxt sakinləri İ.Rəhimovanın və qohumu R.Şahbazovanın evlərinin pəncərə şüşələrini sındırmaları barədə Yasamal RPİ-nin 28-ci Polis Bölməsinə məlumat daxil olub.

Keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində xuliqanlıq zəminində bu əməli törətməkdə şübhəli bilinən Y.Səmədov və qardaşı saxlanılıbar.

Davam etdirilən tədbirlərlə Y.Səmədovun evinin həyətindən müvafiq sənədləri olmayan “İJ” markalı tüfəng və 2 ədəd patron da aşkar edilərək götürülüb.

