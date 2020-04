Komadan ayılan futbolçunun ailəsi "Ayaks"dan təzminat istəyir

Hollandiya “Ayaks”ının 2 il 8 aydan sonra komadan ayılan futbolçusu Abdelhak Nurinin ailəsi klubdan təzminat tələb edir.

“Report” yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Amsterdam təmsilçisi “uyğunsuz müalicə” səbəbindən 23 yaşlı yarımmüdafiəçinin ailəsinə 5 milyon avro təzminat təklif edib. Ailə isə bu məbləği qəbul etməyib və daha çox istədiklərini klubun rəsmilərinə bildirib.

Qeyd edək ki, Abdelhak Nuri 2017-ci ilin yayında Almaniya “Verder”i ilə yoldaşlıq görüşündə huşunu itirib. Klub oyunçuya meydanda tətbiq olunan tibbi müayinənin yetərsiz olduğunu və onun beynindəki problemin buna görə qaldığını etiraf edib.



