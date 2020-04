Azərbaycanda itkin düşmüş şəxs tapıldı - CİNAYƏTİN ÜSTÜ AÇILDI

Quba rayonunda külli miqdarda pul və qızıl oğurlamış şəxslər tutulub.

Publika.az xəbər verir ki, Quba RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində martın 28-də rayon ərazisindəki evlərin birindən içərisində 6500 ABŞ dolları, 19.000 manat pul, 10.000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları, bank kartı və sənədlər olan seyf oğurlamaqda şübhəli bilinən rayon sakinləri olan 4 nəfər saxlanılıblar.

Onlardan birinin itkin düşmə kimi axtarışda olması da müəyyən edilib.

Araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.