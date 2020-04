Avropa bankları dividend ödənişlərini dayandırıb

Avropanın “Unicredit”, “ABN Amro”, ING kimi bankları Avropa Mərkəzi Bankının (ECB) tövsiyələrini nəzərə alaraq koronavirusun bank sektoruna təzyiqini azaltmaq üçün dividend ödənişlərini dayandırıb.

“Report” bu barədə xarici mətbuata istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, tənzimləyici qurum ötən həftə bankları ən azı bu ilin oktyabr ayının sonuna qədər səhmdarlarına dividend ödəməməyə çağırıb. ECB-nin aparıcı auditoru Andreya Enriya bildirib ki, bu cür fövqəladə vəziyyətdə dividend ödəməyə davam etmək sosial məsuliyyətsizlikdir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.