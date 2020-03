Türk həkim üzr istədi: ''Səhv başa düşülmüşəm''

Türkiyədə Doqquz Eylül Universitetinin pandemiya xidmətindən məsul şəxsi doktor Yusif Savran ictimaiyyətdən üzr istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl Yusif Savran sosial mediada video paylaşaraq Türkiyədə koronavirusdan ölənlərin sayının İtaliyadan daha çox olduğunu bildirmişdi.

"Yoluxma və ölü sayımız İtaliyadan irəlidədir. Türkiyə bu işin ciddiyətinin fərqində deyil. Lütfən evdə qalın" deyən Savran, çox gec olmadığını və virusun məhv edilə biləcəyini bildirmişdi.



Onun bu açıqlamasından sonra insanlar arasında qorxu,təşviş yaranıb. Bundan sonra Savran və Doqquz Eylül Universitetinin rəhbərliyi ictimaiyyətə müraciət edərək Savranın şərhlərinə görə üzr istəyiblər.Yayılan açıqlamada Yusif Savranın sözlərinin yalnış anlaşılığı bildirilib.

