"Sanofi və Regeneron Pharmaceuticals" şirkətləri koronavirusun müalicəsi üçün istehsal edilən Kevzara adlı dərmanı 7 ölkədəki 300 xəstə üzərində sınamağa başladığını açıqlayıb.

Milli.Az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, şirkətlər immunitet sisteminə təsir edən preparatın İtaliya, İspaniya, Almaniya, Fransa, Kanada və Rusiyadakı xəstələrdə sınaqdan keçiriləcəyini bildirib.

Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 11 martda yeni tip koronavirusu pandemiya elan edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.