Şahmat üzrə ikiqat dünya çempionu Şəhriyar Məmmədyarova itki üz verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, idmançının əmisi vəfat edib.

"Şah" bu barədə sosial media hesabında yazıb.

"Əmi, Allah sənə rəhmət etsin. Ruhun şad, məkanın cənnət olsun! Budur! Həyat dediyimiz şey bu qədərdir, bu, qədərdir. Həyat ani göz qırpımında uçub gedən yaşam qədər fanidir. Bi- birimizin qədrini bilək, sevək qoruyaq!" deyə, Ş.Məmmədyarov bildirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.