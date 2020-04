Ermənistan ordusunun daha bir hərbçisi koronavirusa yoluxub.

Publika.az Axar.az istinadla xəbər verir ki, bu məlumatı Ermənistan Müdafiə Nazirliyininin mətbuat katibi Şuşan Stepanyan yayıb.

Stepanyan bununla koronavirusa yoluxan əsgərlərin sayının 6-ya çatdığını bildirib.

Qeyd edək ki, Ermənistanda ümumilikdə koronavirusa 482 nəfər yoluxub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.