Afrika ölkəsi Burkina Fasoda daha bir nazir koronavirusa yoluxub.

Milli.Az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Nəqliyyat, Şəhər Hərəkətliliyi və Yol Təhlükəsizliyi naziri Vinsent Dabilqou feysbuk hesabından COVID 19 testinin pozitiv çıxdığını açıqlayıb.

Bununla da ölkədə koronavirusa yoluxan nazir sayı 6-ya çatıb. Ölkədə yoluxma faktı son 24 saat ərzində 15 vahid artaraq 187-yə çatıb. Onlardan 12 nəfəri dünyasını dəyişib, 23 nəfər sağalıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.