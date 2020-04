Qardaş ölkədən ŞAD XƏBƏR: koronavirus bu yolla müalicə ediləcək - Bir neçə günə...

Türkiyədə koronavirus xəstələri qan köçürülməsi ilə müalicə ediləcək.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Qızıl Aypara Cəmiyyətinin sədri Kərəm Kınık açıqlayıb.

Belə ki, reanimasiyada yatan xəstələrə virusa qalib gəlmiş şəxslərdən götürülən qan köçürüləcək.

“Koronavirus Çində ortaya çıxdığı gündən bəri müşahidələr aparırıq. Bir fövqəladə vəziyyət mərkəzi qurmuşuq. Koronavirus pandemiyası bioloji təbii fəlakətdir. Biz isə bunun öhdəsindən sağalan xəstələrlə birlikdə gələcəyik. Hacettepe Universiteti, Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Qurumu ilə birlikdə layihələr həyata keçiririk. Əslində, bu 50 ildir həkimlərimizin bildiyi bir metoddur. Xəstəliyi keçirmiş və sağalmış, son 2 həftədə qanında virus olmayan könüllü qanverənlərdən plazmalar götürürük. Maye hissəsini alınb digər qismini geri veririk. Plazma immunoqlobin var. Bu da ölümün uçurumunda olan, tənəffüs çatışmazlığı yaşayan vətəndaşlarımızı sağaldacaq. Prosesə gələn həftədən başlayacağıq”, - Kınık bildirib.

Zümrüd

