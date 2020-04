İranda 3 min 186 yeni koronavirusa yoluxma faktı aşkarlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə infeksiya daşıyıcısının sayı 41 min 495-ə çatıb.

Xəstələrdən 117-si son 24 saat ərzində dünyasını dəyişib. Ümumi ölüm sayı 2 min 757-dir.

13 min 911 nəfər koronavirusdan sağalıb. 3 min 511 şəxsin vəziyyəti kritikdir.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.