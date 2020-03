"100 minə qədər insanın ölməsi uğurumuz olar" - Donald Tramp

ABŞ prezidenti Donald Tramp ölkədə yeni növ koronavirus səbəbindən ölüm hallarının iki həftə içində pik həddə çata biləcəyini deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp ölü sayının 100 mini keçməməsi halında uğur əldə etmiş olacaqlarını qeyd edib. Həmçinin o, ölkədə sosial məsafə tətbiqinin 30 aprelə qədər uzadıldığını açıqlayıb. O bu qərarı 2 milyon 200 min insanın ölə biləcəyini eşitdiktən sonra qəbul etdiyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, ABŞ-da koronavirusa yoluxanların sayı 140 mini ötüb.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.