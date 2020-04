Bakıda gənc itkin düşüb - FOTO

Bakıda gənc itkin düşüb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım edilib.

Qeyd olunub ki, Kərimov Səxavət Kamal oğlunu sonuncu dəfə dünən "Odlar Yurdu" Universitetinin yaxınlığında axşam saat 17:00-da görüblər.

Sözügedən ərazidə ona məxsus avtomobil vurulub. Özü isə itkin düşüb.

Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, bu istiqamətdə təxirəsalınmaz əməliyyat-axtarış tədbirləri aparılır:

"Hadisə ilə bağlı şəxsin valideynləri tərəfindən rəsmi müraciət olunub. Bu istiqamətdə axtarış aparılır".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.