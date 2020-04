İspaniyanın “Barselona” klubunun futbolçuları maaşlarının 70 faizindən imtina edəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisinin kapitanı Lionel Messi şəxsi “İnstagram” hesabı vasitəsilə bildirib.

33 yaşlı hücumçu klub işçilərinin maaşlarını ala bilməsi üçün komanda yoldaşları ilə birlikdə onların hesablarına müəyyən məbləğin köçürüləciyini bildirib.

Qeyd edək ki, İspaniya La Liqası martın 12-də koronavirusa görə dayandırılıb.



