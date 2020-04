Böyük Britaniya taxt-tacının vəliəhdi şahzadə Çarlz sağalaraq xəstəxanadan buraxılıb.

“Report” xəbər verir ki, məlumatı “Haberturk” yayıb.

Qeyd edək ki, martın 25-də 71 yaşlı şahzadə koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Onun həyat yoldaşı Kamilla da virusla bağlı testdən keçmiş, ancaq onun analizi mənfi nəticə göstərmişdi.



