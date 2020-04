“Təmiz Şəhər” dezinfeksiya işlərini intensivləşdirib - FOTO

"Təmiz Şəhər" ASC "Təmiz Qala" layihəsi çərçivəsində Qala qəsəbəsində tullantıların çeşidlənməsi və daşınmasını həyata keçirir.

ASC-dən Trend-ə bildirilib ki, koronavirus infeksiyasının yayılması təhlükəsinin qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirilən preventiv tədbir olaraq qəsəbədə yerləşdirilən 150-dən artıq tullantı meydançasında gündəlik dezinfeksiya işləri aparılır, tullantı qutuları xüsusi qurğular vasitəsilə yuyulur.

Bununla yanaşı, Qala Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun ərazisi də xüsusi nəqliyyat vasitələri ilə gündəlik təmizlənir və dezinfeksiya edilir.

Milli.Az

