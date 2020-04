Avropa Komissiyası "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramının üzv ölkələrinə yardım proqramı çərçivəsində COVID-19 pandemiyasının sosial iqtisadi fəsadlarını yumşaltmaq üçün 140 milyon avroluq vəsait ayırıb.

"Report" "İnterfax"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının sözçüsü Ana Pisonero Hernandez brifinq zamanı bildirib.

Xatırladaq ki, 2009-cu ildən həyata keçirilən "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramının məqsədi Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna arasında regional əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir.



