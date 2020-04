Avropa Komissiyası “Şərq Tərəfdaşlığı” proqramının üzvü olan ölkələrə - Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan, Moldova, Ukrayna və Belarusa koronavirusla mübarizədə təcili ehtiyaclar üçün 140 milyon avro ayıracaq.

Bu barədə Avropa Komissiyasının onlayn brifinqində bildirilib. (trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.