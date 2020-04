Koronavirus qrip virusundan 8-10 dəfə daha asta templə mutasiya olunur.

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bunu Kaliforniya Universitetinin professoru Çarlz Çiu deyib.

Çiu koronavirusun "yumşaq versiyası"nın olmadığını bildirib.

O, koronavirusun asta templə mutasiyasının insanın onun üzərində tez qələbə qazanmaq imkanı yaratdığını deyib. Professor hazırda bu virusdan müdafiə peyvəndinin hazırlandığını söyləyib.

Milli.Az

