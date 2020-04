Bakıda narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

Milli.Az bildirir ki, Nərimanov rayon Polis İdarəsinin Post Patrul bölüyünün əməkdaşları ərazidə xidmət apararkən bir nəfərin özünü şübhəli apardığını müşahidə ediblər.

Polis əməkdaşları Sumqayıt sakini, 1970-ci il təvəllüdlü F. Xəlilovun üzərində axtarış aparılıblar. Bu zaman ondan 0,062 qram heroin, 3, 009 qram metamfetamin aşkarlanıb.

Faktla bağlı Nərimanov rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.