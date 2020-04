Azərbaycanda indiyədək koronavirus infeksiyasına yoluxduqdan sonra sağalanların sayı açıqlanıb.

Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan məlumat verilib.

Bildirilib ki, koronavirus infeksiyasına yoluxmuş 26 nəfər xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb.



