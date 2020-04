“Qalatasaray”ın baş məşqçisi Fatih Terim evə buraxılıb.

Publika.az xəbər verir ki, bununla bağlı Terimin müalicə olunduğu xəstəxanadan açıqlama verilib:

"23 martda koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanamıza müraciət edən Fatih Terim evə buraxılıb. Xəstəxanada 7 gün keçirsə də, 14 gün ərzində karantində qalması məqsədəuyğun hesab edilib”.

Tağı Həsənov

