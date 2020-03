Koronavirus pandemiyasına görə gələn ilə təxirə salınan Tokio Yay Olimpiya Oyunlarının yeni tarixi rəsmən açıqlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəsmi saytı məlumat yayıb.

Olimpiadanın 2021-ci il iyulun 23-də start götürəcəyi və avqustun 8-dək davam edəcəyi bildirilib.





Qeyd edək ki, öncədən Tokio-2020-nin bu il iyulun 24-dən avqustun 9-dək keçirilməsi planlaşdırılmışdı.



