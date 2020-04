Dünyanın maliyyə bazarlarında qeyri-müəyyənlik və volatillik əvvəllər heç vaxt olmadığı qədər böyükdür.

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bunu Rusiyanın "BKS Premyer" şirkətinin baş analitiki Sergey Suverov deyib.

O, qeyri-müəyyənliyin pandemiya qorxusu və iqtisadi kataklizmlərlə əlaqədar artdığını bildirib.

Suverov ölkədə tətbiq ediləcək karantin rejiminin iqtisadiyyata daha çətin günlər yaşadacağını deyib.

Milli.Az

