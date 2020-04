Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah növbəti dəfə vətəndaşlara müraciət edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə qərargahda bildirilib.

Qeyd olunub ki, infeksiyanın geniş yayılmasına yol verməmək üçün vətəndaşlarımızdan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə, şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etmək, özünütəcrid tədbirlərinə uyğun davranmaq, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən müəyyən olunmuş qaydalara, xüsusi karantin rejiminə ciddi əməl etmək tələb olunur.



